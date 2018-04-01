جاميرو يقود أتليتكو مدريد للحفاظ على وصافة "الليجا"

01 أبريل 2018 - 11:20 م

قاد الفرنسي كيفين جاميرو المحترف في أتليتكو مدريد، اليوم الأحد، فريقه للحفاظ على وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



وتغلب أتليتكو مدريد على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف دون رد في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.



جاءت المباراة سريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.



ومع حلول الدقيقة 34 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأتليتكو مدريد نفذها جاميرو في الشباك.



وازدادت الإثارة ففي الوقت الذي بحث فيه ديبورتيفو لاكورونيا عن فرصة إدراك التعادل، حاول لاعبو أتليتكو مدريد عن فرصة هدف ثان.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج أتليتكو مدريد فائزًا بالثلاث نقاط.

