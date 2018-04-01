» ماذا قال سائقي التاكسي عن أزمة "أوبر وكريم" ؟

01 أبريل 2018 - 11:44 م

قال أمين عام النقابة المستقلة لسائقي التاكسي، علاء محمد، إن تقنين أوضاع شركات النقل «أوبر» و«كريم» هو أمر يسعد الجميع، وسبق وأن طالبت بها النقابة كي يكون هناك مساواة، متابعاً أن هناك حاجة أن يتضمن القانون مادة تلزم الدولة بإنشاء كيان وطني خاص بالتاكسي ليسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات ويوفر كيان منافس لتلك الشركات الأجنبية حتى لا تحتكر خدمات النقل البري.



وأضاف «محمد» خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك مواد بالقانون عليها علامات استفهام خاصة أنه لم يتم الاطلاع عليه بالكامل، متابعا أن سائقي التاكسي يطالبوا بتشكيل اتحاد لهم وهو ما يستلزم قانون من مجلس النواب وتم التقدم بمذكرة بذلك لخلق كيان منافس لتلك الشركات لمنع الاحتكار.



وأوضح «محمد» أن تلك الشركات عرضت على سائقي التاكسي الأبيض الانضمام إليهم في وقت لم تكن فيه أوضاعهم قانونية لذلك تم رفض العرض، متابعا أن هناك رغبة لتشكيل كيان مستقل لخلق منافسة وعدم الدخول تحت كيان يحتكر الصوت، كما يشمل طرح تطبيق اليكتروني خاص بالاتحاد لسائقي التاكسي.

