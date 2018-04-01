البدري فرغلي: حكم القضاء الإداري "تاريخي"

01 أبريل 2018 - 11:56 م

صرح البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بأن الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن أحقية أًصحاب المعاشات بـ 80% من العلاوات السنوية التي يتقاضاها الموظف، تاريخي أنصف أصحاب المعاشات.



وأوضح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»، أنه تم تقديم كل المستندات لإُثبات أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخمس الأخيرة، والحكم نهائي وغير قابل للتأويل أو التأجيل نهائيا.



وأكد «فرغلي» أن كل موظف موجود في الخدمة له الحق في 5 علاوات سنويا، وكذا أصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات، وفقا لما نص عليه الحكم القضائي.

