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"المسلماني":

زعيم كوريا قد يحصل على جائزة نوبل للسلام

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زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن حصول زعيم كوريا الشمالية على جائزة نوبل للسلام كان شيء في عداد المستحيل، لكنه قد يحصل على هذه الجائزة بسبب إعلانه أنه قد يتخلى عن السلاح النووي. 
وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية ذهب إلى الصين في قطار مصفح، وهذه أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة، مشيرًا إلى أن الصين أعلنت أن زعيم كويا الشمالية قد يتخلى عن السلاح النووي مقابل الأمن والرخاء. 
وأشار "المسلماني" إلى أن زعيم كوريا الشمالية أعلن عن نيته مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا إن حدث فسيكون أمر مفاجئ للعالم بالكامل. 
ولفت "المسلماني" إلى أن الصين لم تبلغ أمريكا بزيارة كوريا الشمالية، ولم تعلم أي أجهزة استخباراتية شيء عن هذه الزيارة، وهذا يدل قدرة الاستخبارات الصينية على إخفاء المعلومات. 

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