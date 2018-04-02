» شاهد.. رد صادم لـ"أديب" بشأن عودة "أبوتريكة"

02 أبريل 2018 - 12:23 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قضية عودة نجم النادي الأهلي السابق والمنتخب الوطني، محمد أبوتريكة، إلى مصر تشغل حيز كبير من تفكير المصريين، معقبًا: "الهري في الموضوع ده جامد".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أنه "في ناس بتقول يجي، وناس بتقول ميجيش، وناس بتقول إرهابي، وناس بتقول مش إرهابي.. هو أنتم تاعبين نفسكم ليه"، مشيرًا إلى أن الأمر كله بيد المحكمة وهى من ستحدد.

