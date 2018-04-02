  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:51 ص
بحث متقدم
"بان" يوضح العلاقة بين أفكار "قطب" و"البنا"

أحمد بان: جماعة الإخوان في طريقها إلى النهاية

تجديد استراتيجية المعونة الأمريكية لمصر

تعليق ناري لـ"أديب" عن قطع المعونة الأمريكية

أوبر

برلماني يكشف معلومة هامة عن "أوبر" و"كريم"

محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"

رئيس تحرير "المصري اليوم" يفتح النار على "الوطنية للإعلام"

عمرو أديب

"أديب": هذا الأمر الخطير أهم من انتخابات الرئاسة

المهندس ممدوح حمزة

رسالة نارية من ممدوح حمزة لـ«السيسى»

عماد أديب

فاتورة الشريحة الثالثة لصندوق النقد ستكون «الأصعب»

السيسي

لماذا يصمت «السيسي» إزاء دعوات تعديل الدستور؟

لقطة من احتفالية الإخوان بمرور 90 عاما على إنشائها

ثورة غضب تعصف بـ «الإخوان» بسبب «تسعينية الجماعة»

عنان وجنينة

هل مصر مقبلة على انفراجة بإطلاق «أبوتريكة» و«عنان» و«جنينة»؟

شاهد.. رد صادم لـ"أديب" بشأن عودة "أبوتريكة"

فيديو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

التموين ترد على سحب البطاقة ممن يتجاوز دخله 2500 جنيه

#

تعليق صادم لـ"أديب" على بلاغ عمرو واكد

#

تعليق ناري لـ"أديب" على مقتل السائح البريطاني

#

رد صادم من "أديب" بشأن تطورات الاعتداء على "جنينة"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قضية عودة نجم النادي الأهلي السابق والمنتخب الوطني، محمد أبوتريكة، إلى مصر تشغل حيز كبير من تفكير المصريين، معقبًا: "الهري في الموضوع ده جامد".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أنه "في ناس بتقول يجي، وناس بتقول ميجيش، وناس بتقول إرهابي، وناس بتقول مش إرهابي.. هو أنتم تاعبين نفسكم ليه"، مشيرًا إلى أن الأمر كله بيد المحكمة وهى من ستحدد.
ولفت "أديب" إلى أنه "إحنا لسه مش عارفين أبوتريكة إرهابي ولا مش إرهابي.. القاضي هو اللي هيقول"، لافتًا إلى أننا منذ سنوات في هذا الأمر حيث يتم الحجز على أمواله، ثم يتم رفع الحجز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. رد صادم لـ"أديب" بشأن عودة "أبوتريكة"
» مفاجأة حول قصر الاتحادية الرئاسي
» زعيم كوريا قد يحصل على جائزة نوبل للسلام
» تفاصيل مخطط «سيف الإسلام» للترشح لرئاسة ليبيا
» "المسلماني": مدير المخابرات الأمريكية لا ينام
» حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين
» آخر ما قاله "أديب" عن تعديل الدستور لـ"السيسي"
» لماذا لا يباع الأهلي والزمالك والإسماعيلي لرجال أعمال؟
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» فى هذه الحالة.. ينتقل "صلاح" إلى ريال مدريد
» سر غلق حساب "ترامب" على "تويتر"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح