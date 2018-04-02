ضبط 3 طن و785 كيلو رنجة وجبنه فاسدة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية امن القليوبية من ضبط كمية كبيرة من الرنجة والجينة الفاسدة داخل مصنع غير مرخص في الخانكة، تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة.

كانت معلومات قد وردت لادارة شرطة التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو"عبد الرحمن. ش. ع" 25 سنة - مالك مصنع أسماك بدون ترخيص الكائن بناحية الجبل الاصفر - دائرة مركز الخانكة ومقيم شارع الشيخ منصور المرج القاهرة، بأستغلال قرب موسم أعياد الربيع (شم النسيم ) وتزايد الطلب من قبل المواطنين على الأسماك المدخنة ( رنجه )، بأنتاج وتعبئة أسماك مدخنة ( رنجه ) باستخدام أسماك مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى وبدون اى مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومصدرها أوسداد الرسوم الجمركية عليها (مجهولة المصدر) وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات خشبية جديدة مدون عليها اسماء وعلامات تجارية وهمية مملوكه لشركات كبرى ( الطيبين – العظماء – الريان ) ومثبت عليها تواريخ انتاج وانتهاء بمعرفته بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق إرباح طائلة غير مشروعه.

وعلي الفور امر اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية بسرعة ضبط المصنع المخالف، وعليه تم مداهمة المصنع المتحرى عنه بالاشتراك مع لجنه فنيه بيطريه، وأسفرت عن ضبط الأتي 3.500 طــن من أسماك الرنجـه المدخنه منتج نهائى داخل صناديق خشبية، و 285 كجم جبن جرين كنترول داخل ثلاجة المصنع منتهية الصلاحية، و 2خاتم ذات بصمه رقمية لاثبات تواريخ الانتاج والصلاحية بمعرفة المتحرى عنه، و1ميزان كهربائي لوزن العبوات، و 15كرتونه فارغه لاسماك مستوردة مستخدمة فى انتاج اسماك رنجة منتهية الصلاحية.

ورد تقرير الفنى البيطرى يفيد أن المضبوطات من اسماك رنجة وجبن يوجد تغير واضح فى الخواص الطبيعية وتهتك بالانسجه وتغير فى اللون والرائحة وغير صالحة للاستخدام الادمى والحيوانى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6041 جنح مركز الخانكه لسنة 2018، وجارى العرض على النيابه.