رفعت: كلمة قالها "السيسي" ستمنع تعديل الدستور

أحمد عادل شعبان
أكد الدكتور خالد رفعت صالح - مدير مركز "طيبة" للدراسات السياسية - رفضه التام لفكرة تعديل الدستور لزيادة مدد الرئاسة .
وقال "صالح" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "طب عشان منختلفش من أولها انا ضد أى تعديل للدستور لتعديل فترات او مدة الرئاسة للأسباب التالية :
= المادة 226 من الدستور تمنع بشكل قاطع أى تعديل لمواد الحريات أو مدة او عدد فترات الرئاسة".
وأضاف: "أى تعديل للدستور لكى يتمكن الرئيس من الحكم لفترات أبدية هو تفصيل للدستور لحساب شخص واحد. .. و مهما كنت معجب بالسيسي ما الضمانة أن يأتى بعده رئيس سئ لا يستطيع الشعب التخلص منه بنهاية المدتين".
وأردف: "معرفة أى رئيس انه سيترك منصبه بعد نهاية المدتين هى أكبر ضمان انه يحسن عمله بعكس إحساسه إنه محصن فى منصبه حتى يموت" .. مضيفا: "إعلان السيسي نفسه فى لقائه مع التليفزيون الأمريكي أنه لا يرغب فى أى فترة ثالثة وأنا أصدقه"..
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