كوبر يترك مصر لتدريب الأرجنتين بكأس العالم .. هذا هو البديل

02 أبريل 2018 - 07:14 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قيام الصحافة الأرجنتينية والإسبانية بتداول أخبار قوية عن تولي هيكتور كوبر - المدير الفني لمنتخب مصر - مهمة تدريب منتخب بلاده "الأرجنتين" في كأس العالم المقرر إقامته بعد أسابيع بروسيا .



وقال "شوبير" إن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة جدًا لدرجة تكاد تجعل "كوبر" أصبح مدربًا للأرجنتين بالفعل .



بينما أعلن نصر محروس - المذيع بقناة "LTC" - عن تعيين الكابتن حسام البدري بديلا لهيكتور كوبر مقابل راتب خيالي ، مؤكدًا أن الأخير سيرحل بالفعل عقب كأس العالم.



قبل أن يعود "شوبير" ويعلن في نهاية الحلقة أن خبر رحيل "كوبر" ما هو إلا "كذبة إبريل" مشيرًا إلى أنها دعابة منه.



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