» شاهد .. أول سيدة عربية تدرب فريق كرة قدم للرجال

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سلمى الماجدي
سلمى الماجدي

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سلمى الماجدي

أول مدربة عربية لكرة القدم للرجال

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على السيدة "سلمى الماجدي" والتي تعتبر أول مدربة عربية لكرة القدم تقوم بتدريب فريقًا من الرجال .

وقال موقع "فيفا" إن "الماجدي" كانت تحضر تدريبات شقيقها الذي كان لاعبًا لكرة القدم ، ومن خلاله أحبت اللعبة.

وقالت الماجدى: "كنت أدّون كل شيء يقوله المدرب لشقيقى وزملائه، وكنت أحفظ عن ظهر قلب جمله التكتيكية وطريقة وضعه للأقماع فى الملعب".

سلمى الماجدى تعطى تعليمات لأحد المتدربين
سلمى الماجدى تعطى تعليمات لأحد المتدربين

وعن هذه التجربة قالت الماجدى: "من أصعب الأشياء أن تقوم بتدريب الناشئين، كان من المفروض أن تكون شخصيتى قوية حتى أجارى طباع الناشئين، فعادة الناشئ لا يولى اهتماماً لنصائح الكبار، بل إنهم فى بعض المرات كانوا يضحكون على ما أقوله. لقد علمتنى هذه التجربة قيمة الصبر، وهذا الأمر ساعدنى كثيراً فى مسيرتى التدريبية مع الكبار".

وانخرطت المدربة السودانية فى الدورات التكوينية، لتنال شهادات تدريبية احترافية عدة من قبل الاتحاد المحلى، سواء من قبل الاتحاد السودانى أو الاتحاد الأفريقى، مما مكنها من نيل رخصتى "ج" السودانية والأفريقية وحالياً بصدد نيل شهادة "ب" الأفريقية.

التدريب
التدريب

وبحسب "فيفا"، فإن حصول سلمى على هذه الشهادات ونجاحها فى قيادة الفئات السنية للهلال بالإضافة إلى تسجيل نتائج إيجابية، كان دافعاً للعديد من الأندية السودانية إلى طلب ودّ الماجدى.

يشار إلى أن الماجدى صنفت كواحدة من أفضل مئة امرأة فى العالم طبقاً لهيئة الإذاعة البريطانية.

سلمى الماجدى خلال التدريب (2)
سلمى الماجدى خلال التدريب 

 

سلمى الماجدى مع الفريق
سلمى الماجدى مع الفريق

 

سلمى تعطى التعليمات للفريق
سلمى تعطى التعليمات للفريق

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