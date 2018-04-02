» شاهد .. رد فعل شاب أبلغوه بوفاة والده على الهواء

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لحظة إبلاغ المتسابق بالخبر
لحظة إبلاغ المتسابق بالخبر

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إبلاغ مشارك بوفاة والده

رد فعل مشترك ببرنامج على وفاة والده

بثت قناة "بداية" السعودية مقطعًا فيديو لأحد المتسابقين المشاركين ببرنامج فيها يُظهر فيه رد فعله بعد إبلاغه بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وأثار الفيديو الذي أعيد تناقله بشكل واسع السبت استياء العديد من المغردين السعوديين، الذين وصفوا هذا التصرف بالمتاجرة بالمشاعر الإنسانية، مطلقين وسم #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين ، ما دفع القناة إلى الاعتذار.

ووصف عبدالعزيز العريفي، رئيس مجلس إدارة قناة "بداية"، السبت إذاعة خبر وفاة والد المتسابق إبراهيم عواد،، بالتصرف الأحمق والغبي، بحسب تعبيره، لأن مشاعر الناس محل احترام، لافتًا إلى أن الطريقة التي تم بها إبلاغ المشاهد على الهواء غير مقبولة.

إلى ذلك، أعلنت #قناة_بداية السبت إيقاف عدد من موظفيها، وقالت في بيان: نتقدم بخالص العزاء والمواساة للمتسابق إبراهيم العواد وأسرته الكريمة في وفاة والدهم - تغمده الله - بواسع رحمته. وانطلاقًا من حرص قناة بداية الفضائية على علاقتها بجمهورها الكريم تود إدارة القناة أن توضح تفاصيل ما حدث بشأن إعلان خبر وفاة والد المتسابق إبراهيم العواد على الهواء مباشرة، مشيرة إلى أن ما حدث كان اجتهاداً شخصياً من مشرف الفترة وأحد المعدين، ولم يكن لإدارة القناة أي اطلاع مباشر على الحالة، أو الرجوع لها في طلب الإذن. وقد لاحظت الإدارة الموقف خلال البث، ثم قامت بالتدارك والخروج لفاصل تلفزيوني بشكل مباشر. "

كما لفتت إلى أنها ستقوم بإيقاف معد الفقرة، وإيقاف مشرف الفترة، والتحقيق في الأمر، ليتم فصل المتسبب.


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