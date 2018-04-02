» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"

02 أبريل 2018 - 10:13 ص

قال الدكتور عبد الهادي عيسى، أستاذ الطب النفسي، إنه كلما زاد الانحطاط الفكري، لجأ الناس للحلول السحرية مثل الجن والعفاريت.

وأوضح "عيسى"، خلال لقائه بقناة LTC الفضائية، إلى أن الجن شيء غير محسوس ويمكن أن يتحدث الناس عنهم بسهولة ويلقون عليهم كل المشاكل بسهولة.

ولفت الدكتور عبد الهادي عيسي ، أستاذ الطب النفسي ، إلى أننا في مصر لدينا "هوس اشتعال الحرائق"، وهو ناتج عن تعرض الشاب للمآسي في شبابه، ويستمتع بإشعال الحرائق، ويتواجد في مكان الجريمة ليستمتع برؤية الحرائق، بدليل عدم إصابة أي شخص حتى الآن.