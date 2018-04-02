اجتماع بـ"الجبلاية" لبحث آخر استعدادات الفراعنة

02 أبريل 2018 - 10:15 ص

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا في الثانية عشر من ظهر اليوم، لبحث آخر استعدادات المنتخب القومي لمونديال روسيا 2018.

ومن المقرر أن تبحث "الجبلاية" طلبات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، بتحمل الاتحاد مرتبات الثلاثي الجديد داخل الجهاز الفني، بعدما أصر "كوبر"، على التعاقد مع وعدم تحمله رواتبهم، خاصةً أنه يتقاسم راتبه مع جهازه الفني الحالي.

وكان اتحاد الكرة، وافق على تواجد سيفيرو كوستافو كمحلل أداء، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تغذية إنجليزية، تتحمل راتب الأيرلندي جون كيلي مدرب القوة البدنية، والبريطاني لوران بانوك مسئول التغذية، خلال مباريات المنتخب الوطني بمونديال روسيا المقبل.