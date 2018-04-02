  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

أردوغان ونتنياهو

حرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

يوسف زيدان

بالفيديو.. يوسف زيدان: رجال الدين "بلوى"

عمرو هاشم ربيع

4 أسباب وراء الأصوات الباطلة.. أخطرهم "الأخير"

جابر القرموطي

"القرموطي" يقبل على فعل صادم على الهواء

جبالي المراغي

نائب عن غلق المصانع: "الإخوان" السبب

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

صلاح وكلوب

كلوب: هذه المباراة غيرت مجرى حياة صلاح‎

الإبراشي

الإبراشي يفك لغز عودة "أبو تريكة" إلى مصر

البرعى: الأعلى للإعلام تجاوز دوره مع المصرى اليوم

الحياة السياسية

نجاد البرعى
البرعى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مسيرة شعبية في تونس لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

#

«بوتين» يكشف عن صاروخ نووي لا يمكن لأمريكا إيقافه

#

إيقاف برنامج «الوسط الفني» لعرض ملابس خاصة لإحدى الفنانات

#

تعرف على القنوات الناقلة لكأس السوبر

انتقد نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بفرض غرامة  150 ألف جنيه على جريدة المصرى اليوم بسبب مانشيت اليوم التالى لانتهاء الانتخابات الرئاسية.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تغريم المصري اليوم 140 ألف جنيه وإحاله رئيس تحريرها ومحرر فيها التحقيق في ظني إن قرار المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الصحفي مكرم محمد أحمد قد تجاوز دوره".

وتابع الحقوقى مرددا: "تجاوز ما هو مكلف به ليصبح المجلس الأعلي لتقييد الإعلام  متسائلا: "الفلوس دي هتروح فين؟".

ومن جانب آخر علق عدد من النشطاء على التغريدة فقال عمرو مصطفى: "الحقيقة الاخ الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد المفروض يراعى ما يتخذ من قرارات بدقة أكثر من ذلك".

وأضافت عائشة: "الصحفيون محتاجين حد يدافع عنهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها
» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة
» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"
» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» تصريح غريب لـ"الأرصاد" عن حالة الطقس
» علماء يتوصلون لسر طرقعة الأصابع
» أمريكي يربح نصف مليار دولار من "يناصيب" باعها له مصري
» رئيس شعبة المستوردين: السيسى شخصية وطنية ويحارب لوحده

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح