البرعى: الأعلى للإعلام تجاوز دوره مع المصرى اليوم

انتقد نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بفرض غرامة 150 ألف جنيه على جريدة المصرى اليوم بسبب مانشيت اليوم التالى لانتهاء الانتخابات الرئاسية.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تغريم المصري اليوم 140 ألف جنيه وإحاله رئيس تحريرها ومحرر فيها التحقيق في ظني إن قرار المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الصحفي مكرم محمد أحمد قد تجاوز دوره".

وتابع الحقوقى مرددا: "تجاوز ما هو مكلف به ليصبح المجلس الأعلي لتقييد الإعلام متسائلا: "الفلوس دي هتروح فين؟".

ومن جانب آخر علق عدد من النشطاء على التغريدة فقال عمرو مصطفى: "الحقيقة الاخ الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد المفروض يراعى ما يتخذ من قرارات بدقة أكثر من ذلك".

وأضافت عائشة: "الصحفيون محتاجين حد يدافع عنهم".