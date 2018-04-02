» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة

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أمرت النيابة الإدارية بإحالة إداري بقسم الشئون القانونية بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة العاجلة، على خلفية الاستيلاء على مبلغ قدرت قيمته بما يقارب (مليون وخمسة عشر ألف جنيه) من خزينة البنك الذي يعمل به وذلك عن طريق تحرير أذون صرف وهمية تحت مسمى مطالبات قضائية.

وكانت وحدة الشكاوى المركزية برئاسة النيابة الإدارية قد تلقت شكوى بشأن واقعة قيام المتهم بصرف مبالغ مالية من خزينة البنك وتحرير إيصالات صرف تمهيداً لتوريدها لخزينة المحكمة بعد العرض على مدير الإدارة القانونية بالبنك للتوقيع عليها، وبعد صرف تلك المبالغ كان يتعين على المتهم توريد تلك المبالغ للمحكمة إلا أن ذلك لم يحدث وقام المتهم بالحصول على تلك المبالغ ، وعقب التأكد من جدية الشكوى تم إحالتها للنيابة الإدارية بالمنصورة / القسم الخامس لمباشرة التحقيقات.

وقد أمرت النيابة في تحقيقاتها التي باشرتها السيدة الأستاذة / عبير الحسيني ، وكيل أول النيابة - بإشراف السيد المستشار / هشام أبو مسلم - مدير النيابة ، في القضية رقم 19/2017 نيابة –المنصورة – القسم الخامس - ، بتشكيل لجنة برئاسة  السيد / رئيس مجلس الإدارة ببنك الوجه البحري ، وعضوية كلاً من المفتش بقطاع محافظة الدقهلية ، و الموظف بإدارة الشئون القانونية بقطاع محافظة الدقهلية ،والتي شمل عملها فحص كافة المصاريف القضائية والذي يشمل المطالبات ورسوم الدعاوى وقد أسفر الفحص عن قيام المتهم بالآتي :-

1- قيام المتهم بالاستيلاء على المبالغ السالف ذكرها ، تحت مسمى مصاريف قضائية وذلك عن طريق تحرير أذون وإيصالات صرف و همية ومتضمنة أسماء وبيانات غير صحيحة وعرض تلك المستندات على مدير الإدارة القانونية والذي قام بإعتمادها دون مراجعتها ، مما سهل له صرف تلك المبالغ ، كما قام بتقديم صور كربونية لمطالبات على أساس أنها واردة من المحاكم المختلفة ومقدمة للبنك لسداد الرسوم القضائية ، وتبين للجنة أن جميع المطالبات بخط واحد وبتوقيع محضر واحد رغم إختلاف المحاكم كما أنها غير مختومة.

2- قيام المتهم بصرف عدد 6 عهد شخصية بإجمالي مبلغ ( ثلاثة وعشرين ألف جنيهاً ) تحت مسمى " سداد الرسوم والمطالبات القضائية " ،وذلك بموجب أوامر صرف بزعم سداد المصروفات القضائية والاحتفاظ بمبلغ العهدة مدة من الزمن دون استخدامه ثم رد تلك المبالغ  بعد ذلك في نهاية كل شهر حسب تاريخ الصرف للعهدة .

3- قيام المتهم بأخذ توقيع مدير إدارة الشئون القانونية بالبنك على عدد 9 أوامر صرف دون وجود توقيع من الرئيس المباشر للمتهم وذلك بالمخالفة للتعليمات.

كما انتهت اللجنة إلي عدم وجود أي مستند يثبت قيام المتهم بسداد المبالغ المستولى عليها ، ومن ثم وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.


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