"السومة" على رادار الزمالك

02 أبريل 2018 - 10:36 ص

قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، على مسئولي نادي الزمالك تمهيدًا للانتقال بداية من الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي إسلام الشاطر، إن مسئولي الزمالك رحبوا بشدة بضم لاعب أهلي جدة.

وتابع خلال برنامجه "إكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، مساء أمس الأحد، أن مسئولى الزمالك يبحثون عن ممول للصفقة الكبيرة خاصة أن عمر السومة يتقاضي مقابل مادي ضخم للغاية فضلاً عن إعلان اللاعب السومة أن هذا الموسم هو آخر مواسمه مع الفريق السعودي.