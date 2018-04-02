بالفيديو.. إزاي تبيع حتة من جسمك بـ35 ألف جنيه؟

02 أبريل 2018 - 10:43 ص

عرضت الإعلامية شيماء جمال تقرير صادم بعنوان "إزاى تبيع حتة من جسمك بـ 35 ألف جنيه فقط" يرصد مافيا بيع الأعضاء البشرية.

وأذاعت "شيماء" خلال برنامجها "المشاغبة" المُذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مقطع فيديو، يرصد قيام عملية الاتفاق على بيع أعضاء بشرية بين مواطنة ودكتور يتم بينهما الاتفاق على بيع الأعضاء.

وعلقت "شيماء"، قائلة: "ليه يبقى شاب زي الورد ينزل لدكتور وبيبع حتة من جسمه بـ30 و35 ألف جنيه، انزل واشتغل ومتعملش جريمة زي دي".

وتابعت: أنها حاولت أن تقوم بدورها في الرقابة مثل هيئة الرقابة الإدارية والتي ألقيت القبض منذ أشهر قليلة على مافيا لبيع الأعضاء البشرية.