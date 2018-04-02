الإسماعيلى سيدفع ثمن أغلى طبق سلطة فى تاريخه

02 أبريل 2018 - 12:45 م

طالب أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لوادي دجلة السابق، من لاعبي الزمالك ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الليلة أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب المنافس بعدما تأكد غياب المهاجم كالديرون عقب إصابته بقطع في إصبعه.

وغرد "ميدو" على "تويتر" قائلا:"هل سيدفع الإسماعيلي ثمن أغلى طبق سلطة في تاريخه؟ أصيب كالديرون بإصابة بالغة في قدمه بعدما سقطت السكين على إصبعه عند تقطيعه طبق سلطة في منزله!! هل يستطيع الدراويش الفوز بدون هدافهم هذا الموسم وترسيخ عقدة هذا الملعب لدى الزمالك في السنوات الأخيرة؟".

جدير بالذكر أن مباراة الليلة تشهد صراع ومنافسة على احتلال المركز الثاني بعدما تعثر النادي المصري خلال مواجهة زعيم الثغر.