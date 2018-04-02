  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:03 م
بحث متقدم
صورة الخبر

مذيع: "أخجل من كونى إسرائيلى"

بي ان سبورت

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

العاشرة مساء

تفاصيل مثيرة عن اتهام معد "الإبراشى" بالاعتداء علي شرطى

محمد ابو تريكة

أبو تريكة لن يعود لمصر إلا بعد هذا الأمر

الزمالك

حجز المدير المالي للزمالك على ذمة التحقيقات

ميدو

الإسماعيلى سيدفع ثمن أغلى طبق سلطة فى تاريخه

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

صورة الخبر

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

حجز المدير المالي للزمالك على ذمة التحقيقات

قضايا وحوادث

الزمالك
ارشيفية

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

حبس «محام» بتهمة حيازة مواد مخدرة وحشيش داخل المحكمة

#

حبس تشكيل عصابي متخصص بتجارة المخدرات بكفر الشيخ

#

حبس المتهمين بإطلاق النار على فندق الدقي

#

تجديد حبس تاجر مخدرات بالإسكندرية لحيازته 82 ألف قرص مخدر

قررت نيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، حجز كل من محمد بدر مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالى بنادى الزمالك، وعبد الكريم محمد أمين الخزينة، 24 ساعة على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتعطيل سير عمل لجنة إدارة النادى المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمنوط بإدارة الشئون المالية للنادى.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ لنيابة العجوزة يفيد قيام الثنائى بإغلاق خزينة النادى يوم الجمعة الماضية، رغم طلب إسماعيل الفار رئيس اللجنة التى تدير النادى ماديا بفتحها لمتابعة سير العمل.

بدأت أزمة نادى الزمالك فى 2017 عندما تقدم المدير المالى باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادى لدى البنوك بسبب المديونيات المستحقة على النادى لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادى، والذى أقرض الزمالك أموالاً فترة رئاسته للقلعة البيضاء.

وقامت النيابة العامة بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات، على أن يقوم بتشكيلها وزارة الشباب والرياضة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ يمنى: "أنا المهدي المنتظر"
» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك
» 3 تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام "الدراويش"
» حكاية صورة "نساء البحر" التي أثارت جدل السوشيال ميديا
» إصابة مصري مقيم بالكويت بطلق ناري بالخطأ
» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها
» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة
» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"
» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح