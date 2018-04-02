بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

محمد عبد الحارس
أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE ، عن أسعار باقة كأس العالم روسيا 2018
وجاءت الأسعار صادمة بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين، حيث يدفع العملاء الحاليين بـ1620جنيها شاملة قيمة القيمة المضافة والمقدرة بـ14%، أما العملاء الجدد فسيدفع مبلغ 1800 جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14%.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام أعلنت عن حصول التلفيزيون المصري عن إذاعة 23 مباراة خلال المونديال بعدما صعد المنتخب القومي لتلك البطولة العالمية.
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