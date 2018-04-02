  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:03 م
بحث متقدم
صورة الخبر

مذيع: "أخجل من كونى إسرائيلى"

بي ان سبورت

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

العاشرة مساء

تفاصيل مثيرة عن اتهام معد "الإبراشى" بالاعتداء علي شرطى

محمد ابو تريكة

أبو تريكة لن يعود لمصر إلا بعد هذا الأمر

الزمالك

حجز المدير المالي للزمالك على ذمة التحقيقات

ميدو

الإسماعيلى سيدفع ثمن أغلى طبق سلطة فى تاريخه

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

صورة الخبر

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

الرياضة

بي ان سبورت
بي ان سبورت

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

خبر سار من «الأهلي» لأعضائه

#

«التليفزيون» يتفاوض مع الـ«فيفا» لبث مباريات «المونديال»

#

شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني

#

قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"

أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE ، عن أسعار باقة كأس العالم روسيا 2018

وجاءت الأسعار صادمة بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين، حيث يدفع العملاء الحاليين بـ1620جنيها شاملة قيمة القيمة المضافة والمقدرة بـ14%، أما العملاء الجدد فسيدفع مبلغ 1800 جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14%.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام أعلنت عن حصول التلفيزيون المصري عن إذاعة 23 مباراة خلال المونديال بعدما صعد المنتخب القومي لتلك البطولة العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ يمنى: "أنا المهدي المنتظر"
» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك
» 3 تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام "الدراويش"
» حكاية صورة "نساء البحر" التي أثارت جدل السوشيال ميديا
» إصابة مصري مقيم بالكويت بطلق ناري بالخطأ
» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها
» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة
» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"
» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح