بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

02 أبريل 2018 - 01:11 م

أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE ، عن أسعار باقة كأس العالم روسيا 2018

وجاءت الأسعار صادمة بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين، حيث يدفع العملاء الحاليين بـ1620جنيها شاملة قيمة القيمة المضافة والمقدرة بـ14%، أما العملاء الجدد فسيدفع مبلغ 1800 جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14%.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام أعلنت عن حصول التلفيزيون المصري عن إذاعة 23 مباراة خلال المونديال بعدما صعد المنتخب القومي لتلك البطولة العالمية.