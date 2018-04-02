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إذاعة الاحتلال توقف مذيع كتب "أخجل من كوني إسرائيلى"

عرب وعالم

الاحتلال يقمع مسيرات يوم الأرض
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وكالات

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قررت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإيقاف مذيعًا عن العمل، بعد تنديده لقمع قوات الاحتلال لاحتجاجات يوم الارض، وبعد أن كتب منشورًا على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، يقول فيه إنه “يخجل من كونه إسرائيليًا”.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، أن مدير الإذاعة شمعون إلكابيتز أصدر أمرًا بإيقاف المذيع كوبي ميدان عن العمل، بعد منشوره على “فيسبوك”.

وأضاف الموقع أنه لم يعرف بعد فيما إذا كان الإيقاف مؤقتًا أو دائما.

من جهته، برر ميدان لمدير الإذاعة منشوره، بالقول إنه “لم يكن يعرف الحقائق كاملة بشأن أحداث غزة”، بحسب الموقع.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فصرح للإذاعة بشأن توقيف المذيع بالقول: “إذا كان يشعر بالعار لكونه إسرائيليًا، عليه أن يغادر إذاعة الجيش ويستقيل”.

واستقطبت “مسيرة العودة”، التي انطلقت الجمعة الماضية، لمناسبة “يوم الأرض” أنظار الأطراف الإقليمية العربية والإسلامية، والأطراف الدولية، تجاه قطاع غزة، وقضية “اللاجئين”.

ونددت تلك الأطراف باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين شاركوا في تلك المسيرات، لإحياء ذكرى “يوم الأرض” على حدود غزة؛ ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً  وإصابة المئات.

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