وحيد دوس: عالجنا نصف مرضى العالم من فيروس سي

02 أبريل 2018 - 01:29 م





قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن هناك 50 ألف مريض في مصر يجرى لهم غسيل كلوي بشكل مستمر، وثلثهم مصاب بفيروس سي بالفعل.



وأكد "دوس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن أي مريض يعاني من فشل كلوي وبحاجة إلى زرع كلى وعلاج فيروس سي، يتقدم إلى مراكز اللجنة القومية للفيروسات الكبدية لتلقي العلاج مجانًا.



وأوضح أن مصر أصبحت مرشحة لتكون من أولى الدول عالميًا في القضاء على فيروس سي، خاصة أنه تم علاج مليون و800 ألف مريض متابعًا: "عالجنا أكثر من نصف المرضى التي تم علاجهم في العالم كله".



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