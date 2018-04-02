  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:44 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسميا.. السيسي رئيسًا لمصر بـ21 مليونا و835 ألف صوت

محمد البرادعى

البرادعى: "التعليم طوق النجاة والخلاص"

المتهم

ضبط المتهم بتوريط سيدة مصرية في عملية تهريب مخدرات

الكاتب الصحفى جهاد الخازن

الخازن: "التقيت بـ"مرسى" وهذا رأيى فيه

بي ان سبورت

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

حسن نافعة: انتقاد "السيسى" من المحرمات

نافعة يوجه رسالة ناريه للمعارضة عن "الرئاسية"

صورة الخبر

مذيع: "أخجل من كونى إسرائيلى"

محمد ابو تريكة

أبو تريكة لن يعود لمصر إلا بعد هذا الأمر

بالفيديو..

تهاني الجبالي: هذا ما تفتقده مصر الآن

آخر الأخبار

تهاني الجبالي
تهاني الجبالي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر

#

تعليق ناري لـ"تهاني الجبالي" على العملية الشاملة

#

التحفظ على 31 طن دقيق فاسدة بجهة حكومية بالإسكندرية

#

دلالات ما جرى للفريق أحمد شفيق


أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن مصر في حاجة إلى السماح للقوى الاجتماعية بتنظيم صفوفها سياسيًا لتوفير سلم اجتماعي.

وأضافت "الجبالي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، بأنه لا يوجد في مصر تنظيم سياسي للطبقة الوسطى، أو قوى الإنتاج كالعمال والفلاحين.

وطالبت بتنظيم المعايير المرتبطة ببناء الأحزاب السياسية الحديثة، معتبرة أن تنظيم الأحزاب أولوية للتمكن من إدارة مصر سياسيًا.
شاهد الفيديو..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. الغرفة الأهدأ في العالم تسمع بداخلها دقات قلبك
» تحركات لكتيبة "القطط الصحراوية" الإسرائيلية
» إذاعة الاحتلال توقف مذيع كتب "أخجل من كوني إسرائيلى"
» شيخ يمنى: "أنا المهدي المنتظر"
» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك
» 3 تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام "الدراويش"
» حكاية صورة "نساء البحر" التي أثارت جدل السوشيال ميديا
» إصابة مصري مقيم بالكويت بطلق ناري بالخطأ
» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح