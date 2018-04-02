البرادعى: "التعليم طوق النجاة والخلاص"

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الدول العربية

محمد

البرادعي

وجه الدكتور محمد البرادعى،  نائب رئيس الجمهورية الأسبق،  بعض الملاحظات للدول العربية التى  تواجه أزمة فى تطوير منظومة التعليم  , مشيرا إلى أنه إذا تأخر الاهتمام بتقدم التعليم  ستخسر تلك الدول  طاقة  إبداعية  بشرية وإنتاجية  كبيرة خلال الفترات القادمة .

وأضاف البرادعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر ":" التعليم المتميز فى عصر العولمة طوق النجاة وطريق الخلاص".

وتابع قائلا :"العقل يستوجب أن يكون هذا هو المشروع القومى العربى من خلال  القضاء على الأمية (23?)؛ وإنشاء جامعات للعلم والتكنولوچيا ومراكز أبحاث على أعلى مستوى".

وأدرف البرادعى مرددا :" وجود بيئة حاضنة للإبداع من أهم الملاحظات التى يجب أن  تتخذها  الدول العربية، فلدينا القدرة المادية والبشرية الأجيال القادمة لن تغفر لنا مزيداً من التقاعس".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور،  فقال محمد أحمد : "يعمل ايه التعليم فى  منظومة غير مجهزة".

وقال زياد زيدان مهاجما البرادعى :" فى ناس اتعلمت تعليم مجانى   وبعد كده باعت البلد".

واضاف حساب باسم ابن ناس قائلا :" يا دكتور طول ما الجهل سائد لا ننتظر العلم ".


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