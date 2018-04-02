رسميا.. السيسي رئيسًا لمصر بـ21 مليونا و835 ألف صوت

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الرئيس السيسي

العليا للانتخابات

نتيجة الرئاسة

أعلن المستشار إبراهيم لاشين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة،  حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا بنسبة 97.8% في مقابل 2.92% لموسى مصطفي موسى.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العليا للانتخابات المنعقد بهيئة الاستعلامات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41% ، حيث شارك 41 مليون مواطن

وكانت قد أجريت الانتخابات بين كل من الرئيس السيسي وموسي مصطفي موسي، على مدار ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، في الداخل.

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