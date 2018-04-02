» محام: هذه عقوبة خادع الحجة "سعدية"

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الأراضى المقدسة

عمرو عبد السلام

منظمة الحق الدولية

الحاجه سعدية

حقيبة مخدرات

علق المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمه الحق الدولية لحقوق الإنسان، على واقعه القبض على المتهم الحقيقي في واقعة المرأه العجوز التي تم القبض عليها بالأراضي السعودية بتهمة جلب مواد مخدرة بعد أن تم التغرير بها من قبل أحد الأشخاص ويدعى عبدالله المنزلاوي الذي استغل فقرها وحالتها وأغراها بالسفر إلى الأراضي المقدسة العمرة مقابل حملها لإحدى الحقائب التي تحتوي على مواد مخدرة حيث صرح عبد السلام أن المنظمة فور حدوث الواقعة طالبت النائب العام المستشار نبيل صادق بسرعة تكليف الأجهزة الأمنية بوزارة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها أهلية الحاجة سعدية والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتوصل إلى المتهم الحقيقي في الواقعة والمطالبة بالقبض عليه واستجاب النائب العام إلى طلب المنظمة وبالفعل كلف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حتى توصلت إلى المتهم الحقيقي المدعو عبدالله المنزلاوي وقامت بإلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة نبروه الجزئية للتحقيق معه في الواقعة.
وأضاف عبدالسلام، أنه بعد إلقاء القبض على المتهم الحقيقي سيتم فتح تحقيقات موسعة معه من قبل سلطات التحقيق المصرية وإرسال نسخة منها إلى مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والذي سوف يقوم عن طريق الإنابة القضائية بإيفاد أحد أعضائه إلى المملكة العربية السعودية لتقديم ملف القضية إلى النائب العام السعودي لضمه إلى ملف القضية المتهم فيها الحاجه سعدية من أجل صدور قرار من النائب العام السعودي بالإفراج عنها والعودة إلى الأراضي المصرية.
وعن الموقف القانوني للمتهم الحقيقي في الواقعة المدعو عبدالله المنزلاوي يقول عمرو عبدالسلام إن السيناريو المتوقع لا يخرج عن إحدي صورتين الأولى هو أن يقدم المتهم إلى المحاكمه الجنائية أمام المحاكم المصرية بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهم وبعد استرداد مكتب التعاون الدولي للمواد المخدرة وضمها القضية التي يحقق فيها أمام سلطات التحقيق المصرية وتوجيه الاتهام إلى المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وتهريبها إلى الخارج وهي جناية عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وهذا السيناريو هو المرجح العمل به لأن إحدى أركان الجريمة وقعت في الأراضي المصرية والمتهم الحقيقي يحمل الجنسية المصرية. 
اما السيناريو الآخر فهو تسليم المتهم إلى السلطات السعودية لتقديمه إلى إلى القضاء السعودي طبقا لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين مصر والمملكة عام 2014 واعتبار أن الجريمه اكتمل احد أركانها داخل الأراضي السعودية وان المتهم مطلوب لدى السلطات السعودية وفي هذه الحالة قد تصل العقوبه إلى الإعدام طبقا لقانون الجزاءات السعودي.

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