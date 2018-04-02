» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

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المصريون

الزمالك

تشكيل

الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أحمد الشناوي فى حراسة المرمى

فى الدفاع: حازم امام ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومعروف يوسف

فى الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد مدبولي

فى الهجوم: ومحمد الشامي ومحمد عنتر وباسم مرسي


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