» «نجيب» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك

02 أبريل 2018 - 04:34 م

أعلن البرتغالي بيدرو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر انطلاقها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة بطولة الدورى الممتاز.

ضم تشكيل الإسماعيلى كلا من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، باهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمود متولى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، محمد فتحى وحسنى عبد ربه وعماد حمدى وإسلام عبد النعيم فى خط الوسط، إبراهيم حسن وشكرى نجيب فى خط الهجوم".