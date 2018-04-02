بالفيديو.. احتفالية داخل البرلمان بفوز«السيسي»

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البرلمان

احتفال

السيسي

موسي مصطفي

نشرت صفحة «عمار يا مصر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو من داخل قاعة البرلمان، قالت إنه أثناء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويظهر في الفيديو نواب البرلمان يحتفلون بفوز «السيسي» عبر رفع الأعلام المصرية ومرددين النشيد الوطني :« بلادي بلادي بلادي.. لكي حبي وفؤادي.. مصر يا أم البلاد أنتي غايتي والمراد وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي»، كما رددوا هتافات «تحيا مصر» وسط أجواء احتفالية من الفرحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018.

وذكرت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157 ألف و60 ناخبا، عدد المصوتين في الداخل 24 مليون و97 ألف و92 ناخبًا، عدد من صوتوا في الداخل والخارج 24 مليون و254 ألف و152 ناخبًا بنسبة 41.05%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22 مليون و491 ألف و921 صوتا بنسبة 92.73%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألف و231 صوتا بنسبة 7.27%.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ21 مليون و835 ألف و387 صوت بنسبة 97.08%، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 656 ألف و534 صوت بنسبة 2.92%.


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