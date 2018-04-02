  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
سد النهضة

«وزير الري»: أضرار كارثية على مصر بسبب «سد النهضة»

الزمالك والاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي

«بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية

عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

احتفال النواب (أرشيفية)

بالفيديو.. احتفالية داخل البرلمان بفوز«السيسي»

السعيد

تعرف على رسالة «السعيد» الصادمة لإدارة الأهلي

السيسي

السيسي يرفض تعديل الدستور: ولا يوم واحد زيادة

موسى مصطفى موسى

«موسى مصطفى» يوجه رسالة لـ«السيسي»

الرئيس السيسي

رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر بـ21 مليونًا و835 ألف صوت

الملك سلمان والسيسي

الملك سلمان يهنئ «السيسي» لفوزه بولاية ثانية

عبدالعال مهنئاً: «السيسي» سيجعل مصر في مقدمة الدول

الحياة السياسية

عبدالعال والسيسي
عبدالعال والسيسي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

زعيم الطائفة اليهودية في مصر: هذا رأيي في «السيسي»

#

النقراشي: "الميه شاحة في دول كتير غير مصر"

#

المسكوت عنه فى ملف المشروع النووى بالضبعة (1)

#

السيسى: أزمة سد النهضة لا وجود لها

مجلس النواب

مصر

السيسي

عبدالعال

هنأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيس، بفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97.8%.

واستقبل عدد من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال، إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، برفع أعلام مصر وترديد النشيد الوطني لمصر وقوفًا، بعدما أعلن عبدالعال غلق باب المناقشة في مشروع قانون حماية المستهلك، احتفالاً بالفوز.

وقال عبدالعال: "أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي،على تجديد الشعب المصري ثقته في قيادته الحكيمة، حيث جاءت النتيجة التي شهد لها الجميع بحسن سيرها لتعبر بوضوح عن ثقة الشعب للسياسية التي ينتهجها الرئيس والتي يخطو بمصر خطوات تدفعها للأمام اقتصاديًا وسياسيًا، حتى تصبح في مصاف بل ومقدمة الدول الكبرى".

وأضاف: "جاءت النتيجة اعترافًا صريحًا من الشعب بالحصيلة الإيجابية التي تحققت في السنوات الأربع وجهود الرئيس في تعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر، كما أنها تجسد رغبة الشعب في مواصلة المسيرة لتحقيق النماء والازدهار.. ونحن على يقين وثقة أن فوز السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات العملاقة التي بدأ العمل بها في الفترة الرئاسية الأولي".

واختتم عبدالعال كلامه قائلاً: "أتوجه بالتحية والتقدير والإجلال بالعرفان للابن البار".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يضع شرطين للموافقة على انتقاله للريال
» بث مباشر.. «السيسي» يوجه كلمة للشعب
» الملك سلمان يهنئ «السيسي» لفوزه بولاية ثانية
» تأجيل محاكمة 8 ضباط بتهمة تعذيب شاب 
» «بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية
» إلغاء 6 رحلات من قطارات الصعيد
» «نجيب» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك
» وقفة احتجاجية للصيادين بالغردقة لـ«قطع أرزاقهم»
» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي
» محام: هذه عقوبة خادع الحجة "سعدية"
» شاهد.. الغرفة الأهدأ في العالم تسمع بداخلها دقات قلبك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح