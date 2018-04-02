» الملك سلمان يهنئ «السيسي» لفوزه بولاية ثانية

02 أبريل 2018 - 04:56 م

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية.

وكتبت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "الملك سلمان يهنئ هاتفيا الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات الرئاسية".

وأضافت أن خادم الحرمين أشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08%.