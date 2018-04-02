» «بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية

02 أبريل 2018 - 05:00 م

هنأ ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "تهانينا القلبية للأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي على نيله ثقة ودعم الشعب المصري له في قيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء والإنجاز".

وأضاف "بن زايد": "دعواتنا وأمنياتنا له بالتوفيق والنجاح ولمصر وشعبها الشقيق الخير والسلام ولعلاقة بلدينا الراسخة مزيدا من التطور والازدهار".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08%.