  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
سد النهضة

«وزير الري»: أضرار كارثية على مصر بسبب «سد النهضة»

الزمالك والاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي

«بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية

عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

احتفال النواب (أرشيفية)

بالفيديو.. احتفالية داخل البرلمان بفوز«السيسي»

السعيد

تعرف على رسالة «السعيد» الصادمة لإدارة الأهلي

السيسي

السيسي يرفض تعديل الدستور: ولا يوم واحد زيادة

موسى مصطفى موسى

«موسى مصطفى» يوجه رسالة لـ«السيسي»

الرئيس السيسي

رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر بـ21 مليونًا و835 ألف صوت

الملك سلمان والسيسي

الملك سلمان يهنئ «السيسي» لفوزه بولاية ثانية

«بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية

آخر الأخبار

الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عبدالعال مهنئاً: «السيسي» سيجعل مصر في مقدمة الدول

#

بالصور.. " منظور" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية للسيسي

#

الانتخابات «تجديد للثقة» في الرئيس

#

حزب "شفيق" يعلن تأييده للسيسي رسميًا في الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

السيسي

بن زايد

هنأ ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "تهانينا القلبية للأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي على نيله ثقة ودعم الشعب المصري له في قيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء والإنجاز".

وأضاف "بن زايد": "دعواتنا وأمنياتنا له بالتوفيق والنجاح ولمصر وشعبها الشقيق الخير والسلام ولعلاقة بلدينا الراسخة مزيدا من التطور والازدهار".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08%.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. «السيسي» يوجه كلمة للشعب
» الملك سلمان يهنئ «السيسي» لفوزه بولاية ثانية
» تأجيل محاكمة 8 ضباط بتهمة تعذيب شاب 
» «بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية
» إلغاء 6 رحلات من قطارات الصعيد
» «نجيب» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك
» وقفة احتجاجية للصيادين بالغردقة لـ«قطع أرزاقهم»
» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي
» محام: هذه عقوبة خادع الحجة "سعدية"
» شاهد.. الغرفة الأهدأ في العالم تسمع بداخلها دقات قلبك
» الشرقاوي: استثمارات صينية متوقعة خلال 2018 تتجاوز 20 مليار دولار

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح