«وزير الري»: أضرار كارثية على مصر بسبب «سد النهضة»

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التطرف

المياه

سد النهضة

وزير الري

حذر وزير الري، محمد عبد العاطي، اليوم الاثنين، من أن فقدان 2% من المياه في مصر، بما يعادل مليون متر مكعب، يؤدي إلى فقدان 200 ألف أسرة مصرية لوظائفهم مما يجعلهم عرضة للتطرف.

وخلال ندوة في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قال عبد العاطي، إن مصر ستلجأ إلى الاستيراد وإعادة تدوير المياه، لتعويض نقص موارد المياه، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وأضاف، أنه يتم استيراد القمح وسلع أخرى لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة، وأن مصر هي ثان أكبر دولة في العالم، والوحيدة في إفريقيا، من حيث إعادة تدوير المياه.

وأشار إلى أن استهلاك المصريين من المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب سنويًا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق بتدوير المياه وإعادة استخدامها.

ومضى قائلاً: إن الدول التي تعاني من الجماعات الإرهابية، أو التي تشهد أزمة، مثل إقليم دارفور غربي السودان، بدأ فيها الأمر بنقص في المياه.

واستعرض عبد العاطي، خلال الندوة، "استراتيجية المياه 2050"، ويرتفع حينها عدد سكان مصر إلى حوالي 170 مليون نسمة من 104 ملايين حاليًا.

وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على أربعة محاور، أولها "تنقية المياه بشكل جيد وإعادة استخدامها ومنها مياه الصرف، وثانيًا ترشيد الاستهلاك باعتماد وسائل ري حديثة وزراعة محاصيل قليلة استهلاك المياه"، إضافة إلى "تنمية الموارد المائية الحالية باعتماد جميع المدن الساحلية على تحلية مياه البحر واستغلال مياه الأمطار والسيول"، وأخيرًا "تهيئة البيئة المناسبة التي تبنى على مصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي وإجراءات الدولة؛ للحفاظ عليها".

وقال وزير الري، إن اجتماعًا وزاريًا سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء المقبل، للتباحث بشأن سد "النهضة" الإثيوبي.

وكان السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، أعلن، الشهر الماضي، عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري ومدراء أجهزة المخابرات فى السودان وإثيوبيا ومصر بشأن السد في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل الجاري.

وأضاف عبد العاطي، أنه من المقرر استئناف مفاوضات السد فور تشكيل حكومة جديدة في إثيوبيا.

وصادق البرلمان الإثيوبي، في وقت سابق اليوم، على تعيين أبي أحمد رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لـ"ماريام ديسالين".

وشدد الوزير، على أن "مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية فى السودان وإثيوبيا".


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