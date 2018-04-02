«الأوقاف»: فوز «السيسي» بمثابة عبور جديد للوطن

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الرئاسة

السيسي

الأوقاف

محمد مختار جمعه

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة،  أن النجاح الذي تحقق بكل الحب والتقدير للرئيس عبد الفتاح  السيسي في الانتخابات الرئاسية سيكون بمثابة “عبور جديد للوطن ” نحو مستقبل آمن، لما قام به من إنجازات “مبهرة ” خلال فترة رئاستة الأولى وما سبقها ، حين حمل روحه على كفه لإنقاذ هذا الوطن وتخليصه من قوى الإرهاب والشر .

ولفت وزير الأوقاف  فى بيان له -اليوم الإثنين- إلى ما حققه الرئيس السيسي  على أرض الواقع  من إنجازات ومشروعات كبرى في مجال البنية التحتية و التنمية المتعددة ، واشار إلى أن جهوده في القضاء على قوى الإرهاب والشر مستمرة ، في الوقت الذى تتواصل فيه جهود التنمية في جميع المجالات.

كما تقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وتم إعلان نتائجها الرسمية اليوم الاثنين.

وتوجه مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم ، بالدعاء للمولى عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما فيه كل الخير لوطننا الغالي مصر ولصالح البلاد والعباد حتى تنعم مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والاستقرار في ظل فترة رئاسة فخامته الثانية وقيادة سفينة الوطن لبر الأمان.


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