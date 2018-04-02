بالفيديو.. أفعى سامة تتسلل داخل بنطال صياد

02 أبريل 2018 - 05:50 م

تسلل ثعبان من نوع النمر القاتل، إلى داخل بنطال صياد استرالي، عاش دقائق "طويلة" بين الحياة والموت أثناء وجود الأفعى على ساقه.

وقال ويلز تشاينا جيبسون، أحد سكان ولاية نيو ساوث الاسترالية، إن الأفعى تسللت إلى ساقه اليسرى عبر بنطاله "الجينز"، بعد هربها من كلاب الصيد التي كانت برفقته.

ولم يفقد "جيبسون" هدوءه رغم الخوف الشديد الذي انتابه، واستطاع الإمساك برأس الأفعى السامة بكِلاّب وضعه فوق بنطاله لكي لا تلدغه بأنيابها السامة.

وسحب الصياد الأفعى بحركة مفاجئة ورماها بعيدًا، وهكذا نجا من الموت ولم يقتلها وبقي كلاهما على قيد الحياة.

وتعتبر ثعابين النمر من أكثر أفاعي الأرض سمية، وتمثل خطرًا على حياة الإنسان، إذ يعد احتمال الوفاة كبيرًا بعد لدغة منها.