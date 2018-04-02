علماء: الجوع يحارب الشيخوخة

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أفادت مجلة "Frontiers in Molecular Neuroscience "، بأن تجارب أجريت على فئران أثبتت صحة النظرية التي طرحها علماء من هولندا، حيث اكتشفوا أنه عند تخفيض السعرات الحرارية بنسبة 40%، ينخفض مستوى التهابات خلايا الدماغ، كما تتراجع عملية نمو الخلايا الدبقية (خلايا جهاز المناعة المسئولة عن تنظيف الدماغ من الخلايا الميتة والغريبة) المرتبطة بتطور مرض ألزهايمر.

وقد لوحظ في وقت سابق أن دماغ الإنسان الذي يعاني من أعراض اضطرابات نفسية يتميز بكثرة الخلايا الدبقية فيه.

واستخدم العلماء في تجاربهم الفئران المخبرية، حيث لاحظوا في أجسامها فرط نشاط الجزيئات المنظمة لوظائف الخلايا، وهذا يعني ميلهم نحو خرف الشيخوخة، وتم تقسيم الفئران إلى مجموعات وفق نسبة الدهون في غذائها، بحيث كانت الفئران المسنة تتغذى على مواد فيها سعرات حرارية أقل.

واتضح أن التغذية التي تتميز بنسبة أدنى من الدهون والسعرات الحرارية تخفض بشكل فعال إنتاج الخلايا الدبقية في الدماغ.


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