السيسي: سنعمل لجميع الشعب دون تمييز

02 أبريل 2018 - 06:11 م

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة للشعب المصري، تعقيبًا على إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا أن فخره واعتزازه بالشعب مسألة راسخة في يقينه وثقته.

وأعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، منذ قليل، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا بنسبة 97.8% في مقابل 2.92% لموسى مصطفي موسى.

وتوجه الرئيس، في كلمته، بالشكر لمنافسه في الانتخابات، موسى مصطفى موسى، والذي "خاض منافسة قوية شريفة" ـ حسب قوله ـ مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، كما أنه سيعمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين.

وأضاف: "أعدكم بأن أعمل لجميع الشعب المصري دون تمييز"، مؤكدًا أن مصر لن يبنيها أو يحميها سوى أبنائها.

وتابع: "أتوجه بالتحية والتقدير للشعب المصري وأعدكم بأن أظل مخلصا في عملي من أجل رفعة"، موجهًا الشكر للمرأة المصرية التي كانت في مقدمة الصفوف المشاركة في الانتخابات.