هل سيكرر «موسى» تجربة الترشح للرئاسة؟

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«مرشح الرئاسية الخاسر» يجيب..

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الحياة السياسية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

خالد الشرقاوي

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

موسي مصطفي

أعرب موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الخاسر، عن سعادته للمشاركة في تجربة انتخابات الرئاسة كمرشح، قائلًا: "التجربة كانت مهمة جدًا، وجميعنا اكتسبنا خبرة منها".

وردًا على سؤال الإعلامية لما جبريل، له عما إذا كان سيخوض تجربة الترشح في انتخابات الرئاسة مرة أخرى أم لا، قال المرشح الرئاسي الخاسر، "الأعمار بيد الله، ولو لينا عمر هنفكر".

وأضاف "موسى"، في تصريحات له على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، "سنعمل خلال الفترة المقبلة في إطار حزبي، وسيكون لنا دور كبير في المحليات، وهذا الدور سيؤهلنا للانتخابات"، متابعًا: "ما سأتخذه من قرار في هذا الشأن سيكون مبنيًا على نجاحي خلال هذه المرحلة".

وفيما يتعلق برده على الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب ترشحه في الانتخابات، قال "أنا لم أنظر لهذه الانتقادات ولم أهتم بها، بل نظرت إلى مصر فقط"، متابعًا: "ترشحي أفسد خطط من انتقدوني وكانوا يسعون إلى أن تتحول الانتخابات إلى استفتاء".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.


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