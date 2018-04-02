خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات

02 أبريل 2018 - 06:41 م

شن الإعلامي خالد منتصر، هجومًا حادًا على الحجاب والسيدات التي ترتديه، واصفه بأنه مغيب للعقل ومن ترتديه لا تفكر أو تسئل أسئلة وصفها بالمنطقية.

وكتب «منتصر» في عدة تدوينات له عبر حسابه على موقع التغريدات «تويتر» :« اللي بيناقش الحجاب مابيقصدش قطعة القماش زي أصحاب الفكر المتحنط مابيروجوا عشان يتفهوا الموضوع ، الحجاب باكيدج أفكار،اللي لابساه بتقول أنا مؤمنه بحرفية النص وانه لايتغير طبقاً للزمان والمكان وده منهج تفكير معوِق ومعوَق، ليه حضرتك؟، لان بقية الباكيدج ان البنت ناقصة عقل ودين».

وتابع :« باقي الباكيدج الحجابي الذي تعتنقه البنت المؤمنه بعدم تغير النص وحرفيته أنها زانية اذا تعطرت وانها شيطان اذا أقبلت وأنها تقطع الصلاة مثل الكلب وأنها ملعونة من الملائكة اذا لم تلب طلب زوجها وأنها في قاع جهنم اذا أظهرت خصلة شعر أو أظهرت كعباً أو كوعاً!».

وأضاف :« الحجاب زي ماقلنا مش حتة قماش بتغطي شعر لكنها حزمة أفكار بتغطي وتغيب مخ،وهذا المخ مابيسألش شوية أسئلة منطقية ومنها لو الحجاب ده زي مابيقولوا فريضة عشان عفة وكرامة المرأة السؤال وهي الجارية وملك اليمين دول مستباحين بدون عفة وكرامة؟! ومش الأولي قبل تغطية الشعر اننا نحرر العبيد؟!».

واختتم :« رافعو شعار الحجاب قبل الحساب ماسألوش نفسهم ايه ذنبها الأمة أو الجارية و ملك اليمين ان عورتها تبقي من السرة للركبتين يعني ماتغطيش شعرها وثدياها يبقوا مكشوفين!،كل ده مفروض عليها بعد مااغتصبوها من جوزها المقتول ودخلوا بها ! كل ده بس الكرامة بقي ان الحرة تغطي شعرها!فعلاً اقناع مفحم».