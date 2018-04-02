» ترامب مهنئًا السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات

02 أبريل 2018 - 07:26 م

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد فوز الأخير بولاية رئاسية ثانية، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مصر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ترامب، عقب إعلان فوزه رسميًا بولاية رئاسية ثانية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر الاثنين، فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08% فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى 2.92% وسط نسبة مشاركة بلغت 41.05%.

وأعرب ترامب عن "حرص الولايات المتحدة، على تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تربطها بمصر، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ومن جانبه أكد السيسي "عمق وخصوصية العلاقات المصرية والأمريكية، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين".