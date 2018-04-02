» بالفيديو.. الإسماعيلي يقسو على الزمالك بثلاثية

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري العام.

الفوز منح الإسماعيلي ثلاث نقاط غالية ويرفع رصيده للنقطة 59 في المركز الثاني ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 54 في المركز الثالث.

أحرز أهداف اللقاء محمود متولي في الدقيقة 15 وكريم بامبو في الدقيقة 69 وإبراهيم حسن في الدقيقة 86 وأحرز هدف الزمالك معروف يوسف في الدقيقة 30.

حماس من الفريقين وتمريرات عشوائية في وسط الملعب وتسديدة غير متقنة من حسني عبد ربه بعيدة عن المرمى، يتبعها عرضية من الجانب الأيمن يفشل عبدالنعيم في استغلالها، ويستعيد الزمالك السيطرة سريعا ويحاول تهديد مرمى عواد ولكن بدون تركيز.

الإسماعيلي كان أفضل في التمركز والتحركات وينجح محمود متولي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 15 من رأسية قوية بعد عرضية ناجحه من إبراهيم حسن من تمريرة من عبد ربه من كرة ثابتة وسط توهان دفاع الزمالك بالكامل.

يهدر مدبولي أبرز هجمة للفريق الأبيض من تمريرة باسم من داخل منطقة الجزاء يسددها بغرابه بجوار المرمى بدون تركيز، ويضغط الزمالك على دفاعات الدراويش وينجح في إدراك التعادل في الدقيقة 30 من متابعة معروف يوسف لتسديدة حازم إمام التي ترتد من مدافع الإسماعيلي من على خط المرمى.

محاولات الزمالك تستمر بعد خطأ من عماد فتحي ينطلق مدبولي ويلعب كرة عرضية يفشل باسم في إستثمارها، ويستمر الأداء محاولات فريدة من الفريقين دون أداء خططي لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني، لم يجر بيدرو المدير الفني للإسماعيلي أو إيهاب جلال المدير الفني للزمالك تغييرات، وعصبية من الفريقين وتعدد الأخطاء في وسط الملعب نتيجة الإلتحامات القوية من لاعبي وسط الفريقين ومحاولات للإسماعيلي فقدت الدقة، وأهدر إبراهيم حسن فرصة التقدم بعد تمريرة طولية من عبد ربه ينفرد بالمرمى خلف معروف يوسف يهدرها بغرابه، ويظهر الشامي عرضية من الجانب الأيسر يخطأ عنتر في التعامل معها.

ويجري إيهاب جلال تغيير بخروج معروف يوسف الذي إشتكى من الشد العضلي ونزول عبدالله جمعة الذي لعب في مركز الظهير الأيسر، وينقذ الشناوي مرماه من إنفراد تام لإبراهيم حسن وسط غياب تركيز مدافعي الزمالك ، ويرد بيدرو بنزول كريم بامبو بدلا من إسلام عبد النعيم.

يجري الزمالك ثاني التغييرات بنزول إسلام جمال لتأمين ثغرة الدفاع والتحول لثلاثي دفاع ويخرج محمد عنتر، وينقذ الشناوي مرماه من تسديدة عماد حمدي، وينجح ضغط الإسماعيلي في أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 69 عن طريق بامبو بعد أخطاء دفاعية بيضاء، ويجري إيهاب جلال أخر التغييرات في الدقيقة 70 بنزول عماد فتحي بدلا من محمود عبدالعزيز، ويجري الإسماعيلي أخر التغييرات بنزول محمد أبوالمجد بدلا من شكري نجيب وسط حالة توهان من الزمالك وتمركز من الإسماعيلي الذي اعتمد على المرتدات.

ينقذ عواد مرامه من عرضية حازم التي يفضل مهاجمي الفريق الأبيض في الإستفادة منها، ويحصل إبراهيم حسن على إنذار، ويحصل محمد فتحي على إنذار، وينقذ عواد مرماه من رأسية باسم القوية بعد عرضية جمعة، ترتد بهجمة مرتدة سريعة وتمريرة من أبوالمجد يمرر لإبراهيم حسن الذي ينفرد ويسدد بقوة تسكن شباك الشناوي في الدقيقة 86 معلنا عن الهدف الثالث الذي قضى على طموحات الزمالك وتمر الدقائق الأخيرة محاولات عشوائيه من الزمالك وتراجع دفاعي وإعتماد على المرتدات من الدراويش لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.