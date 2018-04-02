  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

الاهلى وطنطا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

موسى مصطفى موسى

سنتصدى بكل قوة لمعارضي«السيسي»

محمد معيط، نائب وزير المالية

الدولة تخطط للتأمين على 24 مليون طالب

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»

مبارك والقذافى

تورط مبارك في تلقي مساعدات من القذافي

خالد منتصر

خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات

السيسي

السيسي: سنعمل لجميع الشعب دون تمييز

سد النهضة

«وزير الري»: أضرار كارثية على مصر بسبب «سد النهضة»

«أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام طنطا

الرياضة

اجاي
اجاي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

حمادة ناصر يقود هجوم الرجاء أمام المصري

#

أجاي وأزارو يقود هجوم الأهلي أمام المقاصة

#

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المقاصة

#

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري

المصريون

الاهلى

اجاى

طنطا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد نجيب وصبري رحيل وأحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وميدو جابر وباكا

خط الهجوم: أزارو وأجايي

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: محمد الشناوي - إسلام محارب - هشام محمد - حسام غالي - مروان محسن - محمد هاني - أحمد حمودي.

واستبعد البدري ثلاثي الفريق

أحمد حمدي، رمضان مصطفي، كريم نيدفيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «المسابقات» تعلن مواعيد الجولتين الـ32 و33
» تصوير جوي.. للدمار الشامل الذي تعرضت له الغوطة
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على جهاز الزمالك
» شرط ترخيص عمل الجامعات بالعاصمة الجديدة
» ترامب مهنئًا السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات
» بالفيديو.. الإسماعيلي يقسو على الزمالك بثلاثية
» إخلاء سبيل رجل أعمال لنصبه علي الأقباط لأداء الحج  
» اتفاق عسكري سعودي كويتي عراقي أردني
» رئيس الجامعة: «نكرة» طالب بإلغاء التعليم الأزهري
» ربة منزل تقتل طفلتها وتلقي جثتها في النيل
» الدولة تخطط للتأمين على 24 مليون طالب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح