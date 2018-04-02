المئات بالمنيا يحتفلون بفوز «السيسى» رئيسًا لولاية جديدة

02 أبريل 2018 - 07:36 م

احتفل العشرات من أبناء محافظة المنيا مساء اليوم الاثنين، بميدان بالاس الشهير بمدينة المنيا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسى بولاية ثانية بنسبة 21 مليونًا و800 ألف صوت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى أجريت مارس المنصرم.

وقد أقيم الاحتفال وسط قيام الأهالى برفع العلام المصرى وترديد الهتافات تحيا مصر.

كما تضمن الاحتفالية تشغيل بعض الأغاني والأناشيد الوطنية، ومنها "قاولوا إيه"، و"تسلم الأيادي"، وعرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الأولى، وبعض مقاطع الفيديو التي تظهر الإقبال على الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكانت حملة كُلنا معاك من أجل مصر، في مُحافظة المنيا، قد أعلنت تنظيمها حفلًا كبيرًا داخل ميدان بالاس مساء اليوم الاثنين، احتفالًا بفوز الرئيس السيسى خاصة بعد أن حصلت محافظة المنيا على المركز الأول فى التصويت لصالح السيسى والتى فاز فيها بمليون و200 الف صوت انتخابى.