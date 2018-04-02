  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

الاهلى وطنطا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

موسى مصطفى موسى

سنتصدى بكل قوة لمعارضي«السيسي»

محمد معيط، نائب وزير المالية

الدولة تخطط للتأمين على 24 مليون طالب

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»

مبارك والقذافى

تورط مبارك في تلقي مساعدات من القذافي

خالد منتصر

خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات

السيسي

السيسي: سنعمل لجميع الشعب دون تمييز

سد النهضة

«وزير الري»: أضرار كارثية على مصر بسبب «سد النهضة»

المئات بالمنيا يحتفلون بفوز «السيسى» رئيسًا لولاية جديدة

قبلي وبحري

احتفال المنيا بفوز السيسى
احتفال المنيا بفوز السيسى

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

القليوبية تستعد للاحتفال بفوز السيسى بولاية ثانية

#

كلنا معاك تحتفل بفوز" السيسى" بحضور نجوم والفن والسياسة

#

ضبط 5 أطنان دقيق بلدى ونصف طن سولار مدعم بالمنيا

#

أسرة شهيد الواحات تصوت للسيسى بشكل جماعى فى لجنة بالمنيا

احتفال

المنيا

محافظة المنيا

فوز السيسى

احتفل العشرات من أبناء محافظة المنيا مساء اليوم الاثنين، بميدان بالاس الشهير بمدينة المنيا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسى بولاية ثانية بنسبة 21 مليونًا و800 ألف صوت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى أجريت مارس المنصرم.

 وقد أقيم الاحتفال وسط قيام الأهالى برفع العلام المصرى وترديد الهتافات تحيا مصر.

كما تضمن الاحتفالية تشغيل بعض الأغاني والأناشيد الوطنية، ومنها "قاولوا إيه"، و"تسلم الأيادي"، وعرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الأولى، وبعض مقاطع الفيديو التي تظهر الإقبال على الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكانت حملة كُلنا معاك من أجل مصر، في مُحافظة المنيا، قد أعلنت تنظيمها حفلًا كبيرًا داخل ميدان بالاس مساء اليوم الاثنين، احتفالًا بفوز الرئيس السيسى خاصة بعد أن حصلت محافظة المنيا على المركز الأول فى التصويت لصالح السيسى والتى فاز فيها  بمليون و200 الف صوت  انتخابى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «المسابقات» تعلن مواعيد الجولتين الـ32 و33
» تصوير جوي.. للدمار الشامل الذي تعرضت له الغوضة
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على جهاز الزمالك
» شرط ترخيص عمل الجامعات بالعاصمة الجديدة
» ترامب مهنئًا السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات
» بالفيديو.. الإسماعيلي يقسو على الزمالك بثلاثية
» إخلاء سبيل رجل أعمال لنصبه علي الأقباط لأداء الحج  
» اتفاق عسكري سعودي كويتي عراقي أردني
» رئيس الجامعة: «نكرة» طالب بإلغاء التعليم الأزهري
» ربة منزل تقتل طفلتها وتلقي جثتها في النيل
» الدولة تخطط للتأمين على 24 مليون طالب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح