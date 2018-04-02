سنتصدى بكل قوة لمعارضي«السيسي»

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الدولة

المعارضين

السيسي

موسي مصطفي

عقب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، قائلاً: "لازم كلنا نشتغل لبناء مصر، وهناك معارضين يستهدفون الدولة المصرية ولكن سنتصدى لهم بكل قوة".

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أنه من الآن يخطط لخوض انتخابات المحليات ثم خوض الانتخابات الرئاسية عام 2022، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى أحزاب معارضة بناءة.

وتوجه "موسى"، برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي "ألف مبروك على النجاح العظيم في الانتخابات، وكلنا معاك بفكر وطني، شعب مصر بيحبك وواثق فيك".

وقال "موسى"، إنه إذا ترشح مرة أخرى أمام أحد غير الرئيس السيسي كان سيحصل على 50% من الأصوات.


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