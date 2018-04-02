» «المسابقات» تعلن مواعيد الجولتين الـ32 و33

02 أبريل 2018 - 08:17 م

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولتين 31 و32 للدوري العام.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولات الأربع الأخيرة في الدوري الممتاز في موعد واحد بالنسبة للأندية التي تتصارع من أجل النجاة من الهبوط.

وتقام المباريات بداية من الجولة 29 خلال شهر رمضان، وهو ما دفع لجنة المسابقات إلى تحديد كافة المواعيد في العاشرة مساء.

وتنطلق الجولة الـ31 في 15 يونيو بمواجهة الإسماعيلي والداخلية، وتستمر حتى الأحد 18 يونيو بمواجهة المقاولون العرب أمام وادي دجلة.

في المقابل، تنطلق مباريات الجولة الـ32 الجمعة 23 يونيو بمواجهة أسوان والإسماعيلي وتستمر حتى الاثنين 26 يونيو بمواجهة الأهلي وإنبي.

من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري الممتاز بين المصري وسموحة 12 يونيو المقبل، لتكون نهاية كافة المباريات المؤجلة في البطولة.