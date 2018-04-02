يونس: الزمالك يحتاج لمدرب«أجنبي».. وهناك لاعبين«موظفين»

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المصريون

الزمالك

ايمن يونس

الإسماعيلي

شن أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، هجومًا حادًا على الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدوري العام.

وانتقد يونس خلال تصريحات إذاعية على "راديو مصر 88.7"، التغييرات التي أجراها إيهاب جلال، خلال مواجهة الدراويش، مؤكدًا أنها كانت غير موفقة للغاية، ولم تسفر عن أي جديد، بل سيطرت عليها العشوائية، مشيرًا إلى أن تغييرات الزمالك منحت الإسماعيلي السيطرة والاستحواذ على المباراة.

وأشار، أن فريق الإسماعيلي قدم مباراة جيدة، واستحق الفوز على الفارس الأبيض، وتفوق تكتيكيا وخططيا، واستغل أخطاء الإدارة الفنية للقاء من إيهاب جلال.

وحمل، إيهاب جلال، أكثر من 50% من الهزيمة التي مني بها الأبيض أمام الإسماعيلي 3\1، بسبب التشكيل غير المناسب الذي أدار به المباراة، وطريقة اللعب التي منحت للإسماعيلي الأفضلية.

وأكد، أن فانلة الزمالك واسعة على عدد كبير من لاعبي الأبيض، وهناك أكثر من لاعب لا يصلح للاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، وبقاؤهم يعد بمثابة إهانة للكيان الأبيض وجماهيره، مؤكدًا أنه من العار أن يكون هدف الزمالك إنهاء الدوري في المركز الثاني، مشيرًا إلى أن مكانة وحجم الأبيض أكبر من ذلك بكثير.

واختتم  نجم الزمالك الأسبق حديثه، إلى أن إدارة القلعة البيضاء في حاجة سريعة إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي، يمتلك الشخصية من أجل عودة الفريق لمكانته الطبيعية، وإيهاب جلال حصل على أكثر من فرصة ولم يقدم ما يستحق بقائه بمنصبه.

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