» عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

02 أبريل 2018 - 08:57 م

سخر الإعلامي عمرو أديب، من خسارة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري العام.

وكتب «أديب» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «حتى المركز الثاني يا ربي مش نافع طب نعمل أيه نلعب في دوري لوحدنا ننزل درجه تانية ونطلع الأوائل».



وداعب سيف زاهر عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والإعلامي بقناة «أون سبورت»، ردًا على تغريدة عمرو أديب قائلًا،« أو تشجع فريق بيكسب».

ورفع الدراويش رصيده إلى 59 نقطة يحتل المركز الثاني، في حين توقف رصيد الزمالك عند 54 نقطة يحتل المركز الثالث.