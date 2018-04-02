  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:29 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يُشير خطاب الرئيس إلى انفراجة سياسية؟

اغتصاب - صورة أرشيفية

من المؤبد إلى «الإخصاء».. عقوبات المتحرشين حول العالم

حمدى الفخرانى - أرشيفية

انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

الرئيس السيسي

أول تعليق للمعارضة على فوز«السيسي» بولاية ثانية

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير»: حققنا نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

موسى مصطفى موسى

سنتصدى بكل قوة لمعارضي«السيسي»

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»

الاحتفال باليوم العالمى للتوحد بالبحرالأحمر

انطلاق الاحتفال بـ«اليوم العالمى للتوحد» في البحرالأحمر

«العميد» يعلن قائمة المصري لمباراة مونانا الجابوني

الرياضة

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى
حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المصري يواجه مونانا الجابوني في دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

#

«العميد» يعلن تشكيل المصري لمباراة سيمبا

#

«البدري» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مونانا الجابوني

#

«العميد» يعلن قائمة المصري لمباراة جرين بافلورز

المصريون

المصرى

حسام حسن

الجابون

مونانا

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، قائمة فريقه استعدادًا للسفر فجر غد الثلاثاء للعاصمة الجابونية ليبرفيل لخوض مباراة مونانا الجابوني، المقرر إقامتها على ستاد أوجستين مونيدان في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد بوسكا، محمود السيد.

الدفاع: إسلام صلاح، محمد كوفي، عبد الله الشامي، محمد حمدي، أحمد عبد الموجود، محمد أبو شعيشع، كريم العراقي.

الوسط: محمد جريندو، مصطفى مارسيلو، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا، محمد شطة، إسلام عيسى، أحمد شكري، عمرو موسى.

الهجوم: أحمد جمعة، أريستيد بانسيه، ايسوف واتارا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الروائي أحمد خالد توفيق
» «ميدو» يظهر بـ«السبحة» بعد الفيديو الفاضح
» إصابة 17 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» «العميد» يعلن قائمة المصري لمباراة مونانا الجابوني
» تورط مبارك في تلقي مساعدات من القذافي
» الإعدام شنقًا لعاطل قتل صيادًا وخطيبته لرفض ممارسة الجنس
» عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي
» خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات
» تصوير جوي.. للدمار الشامل الذي تعرضت له الغوطة
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على جهاز الزمالك
» شرط ترخيص عمل الجامعات بالعاصمة الجديدة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح