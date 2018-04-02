» «العميد» يعلن قائمة المصري لمباراة مونانا الجابوني

02 أبريل 2018 - 09:24 م

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، قائمة فريقه استعدادًا للسفر فجر غد الثلاثاء للعاصمة الجابونية ليبرفيل لخوض مباراة مونانا الجابوني، المقرر إقامتها على ستاد أوجستين مونيدان في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد بوسكا، محمود السيد.

الدفاع: إسلام صلاح، محمد كوفي، عبد الله الشامي، محمد حمدي، أحمد عبد الموجود، محمد أبو شعيشع، كريم العراقي.

الوسط: محمد جريندو، مصطفى مارسيلو، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا، محمد شطة، إسلام عيسى، أحمد شكري، عمرو موسى.

الهجوم: أحمد جمعة، أريستيد بانسيه، ايسوف واتارا.