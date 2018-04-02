أول تعليق للمعارضة على فوز«السيسي» بولاية ثانية

02 أبريل 2018 - 09:26 م

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية، لولاية ثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشفت الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، عن الأرقام الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث كان إجمالى عدد المشاركين فى الداخل والخارج: 24.254.152، عدد المشاركين فى الخارج 157.060وعدد المشاركين فى الداخل: 24.254.152، ونسبة المشاركة من إجمالى عدد من يحق لهم التصويت: 41.05، إجمالى عدد المقيدين: 59.078.138، أصوات صحيحة: 22.491.921، أصوات باطلة: 1.762.231.

وأجريت الاثنين الماضي، الانتخابات الرئاسية، واستمرت لثلاثة أيام، حيث تنافس فى الانتخابات الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى .

من جهته، قال عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب تيار الكرامة، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الحالية هى مؤشر عام على عدم الرضا الشعبى على العملية السياسية بشكل عام وليس على شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدليل مقاطعة أكثر من 60% من الناخبين للتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية، على الرغم من كافة التهديدات وعمليات الترغيب والتهديد التى شنتها مؤسسات الدولة طوال فترة الانتخابات الرئاسية- حسب قوله- ، وآخرها فرض غرامة قدرها 500 جنيه لمن لم يدل بصوته فى الانتخابات، وهو أمر صعب التطبيق.

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ"المصريون"، أن هناك مؤشرًا آخر، وهو أعداد المبطلين لأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو رقم متخطى حاجز المليون ونصف المليون صوت، وهو عدد لا يتكرر فى الديمقراطيات الحقيقية، مشيرًا، إلى أن هذه الأصوات الباطلة فى الأغلب تخص أصوات المواطنين الذين تم الضغط عليهم من قبل رجال الأعمال وأصحاب الشركات القطاع الخاص، للتصويت فى انتخابات رئاسة لجمهورية وإلا قطع العيش.

وفى هذا السياق، استنكر السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الإطار العام للعملية السياسية، معتبرًا أن النظام السياسى فشل فى إدارة المرحلة بغياب المواطنين عن النزول للتصويت فى الانتخابات، والتى من المفترض أن لا تقل نسبة المشاركة فيها عن نصف المصوتين من إجمالى المشاركين فى العملية الانتخابية، وهو الأمر الذى حدث فى انتخابات رئاسة 2012.

وأضاف يسرى، فى تصريح لـ"المصريون"، أنه على النظام السياسى، أن يوجد بدائل له خلال الفترة المقبلة وفتح المجال العام، وإتاحة حرية الرأى والتعبير، وعدم الاستماع لبعض الأبواق التى تطالب بتعديل مواد الدستور، للسماح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وهو ما يعنى القضاء على العلمية السياسية لفترة طويلة.

وفى عام 2014، جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية مشابهة، وبتفوق نسبى للمصوتين فى الخارج عن انتخابات هذه المرة، وجاءت نتائج تصويت المصريين بالخارج، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم 318 ألفاً و33 ناخباً، وأن عدد الأصوات الصحيحة 313 ألفاً و835 صوتاً، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على 296 ألفاً و628 صوتاً بنسبة 94.5% تقريباً مقابل 17 ألفاً و207 أصوات لصباحى بنسبة 5.5% تقريباً .

وفى انتخابات الداخل، اكتسح المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 23 مليوناً و264 ألفاً و306 أصوات بنسبة 92,9% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 25 مليوناً و21 ألفاً و378 صوتاً، مقابل 734 ألفاً و300 صوت لمنافسه حمدين صباحى، الذى لم تتعد نسبة الأصوات التى حصل عليها 2,9%، والذى حل فى المرتبة الثالثة بعد الأصوات الباطلة التى حصدت مليوناً و22 ألفاً و772 صوتاً .

فى انتخابات الرئاسة عام 2012، آخر انتخابات رئاسية والوحيدة، التى كانت على جولتين، جاءت النتائج فى الجولة الأولى كالتالى من إجمالى 50 مليونًا و996 ألفًا و746 صوتًا، يحق لهم التصويت، أدلى 23 مليونًا و672 ألفًا و236 بأصواتهم، من بينهم 23 مليونًا و265 ألفًا و516 صوتًا صحيحًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 406 آلاف و720 صوتًا. وسجلت نسبة المشاركة فى الجولة الأولى 46.42 %. ، وانتهت بصعود كل من الدكتور محمد مرسى والفريق احمد شفيق لجولة الإعادة حينها.

بينما فى جولة الإعادة، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية فوز مرشح “الإخوان” محمد مرسى برئاسة مصر بحصوله على 51?73 فى المائة من أصوات الناخبين فى جولة الإعادة. وقالت اللجنة، إن الفريق أحمد شفيق منافس محمد مرسى حصل على 48?27 فى المائة من أصوات الناخبين .

وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة الدستورية العليا، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة حينها، أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية لجولة الإعادة التى جرت يومى 16 و17 يونيو بلغ 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً، وأن إجمالى عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم بلغ 26 مليوناً و420 ألفاً و763 ناخباً بنسبة مشاركة بلغت 51?85 فى المائة. وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 25 مليوناً و577 ألفاً و511 صوتاً وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 843 ألف صوت .

وحصل محمد مرسى على 13 مليوناً و230 ألفاً و131 صوتاً بنسبة 51?73 فى المائة، بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 12 مليوناً و347 ألفاً و380 صوتاً بنسبة 48?27 فى المائة .