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بالمنيا

اندلاع حريق بمزرعة مواشى بإحدى قرى ملوى

قبلي وبحري

مزرعة مواشى
مزرعة مواشى

جمال زكى

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محافظة المنيا

مركز ملوي

حريق مزرعة مواشى

إندلع حريق هائل داخل مزرعة ماشيه بقرية منشأة المغالقة بمركز ملوي، جنوب المنيا، مما أسفر عن نفوق عددًا من الماشية.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير الأمن، تلقي إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بإندلاع حريق هائل داخل مزرعة ماشية بقريه منشأة المغالقه بمركز ملوي.

انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم أحمد عبد الهادي نائب مأمور مركز ملوي، وسيارات الأطفاء لفحص البلاغ.

تبين نشوب الحريق داخل مزرعة ملك "عبد الباسط رضا" 42 عامًا، ونتج عنه نفوق 9 روؤس ماشية مابين أبقار وجاموس، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي المنازل المجاورة.

بسؤال صاحب المزرعة، قرر أن أحد المارة ألقي عقب سيجارة تسبب في الحريق، ولم يتهم أحدًا بارتكابه، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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