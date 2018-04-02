الزمر : أعزي السيسي كما عزيت مرسي بفوزه

02 أبريل 2018 - 10:44 م

علق القيادي في الجماعة الإسلامية، الشيخ عبود الزمر، على نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.



وقال "الزمر"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، يوم الاثنين، لست ممن يهنئون الرؤساء عند تولي المناصب ولكني أعزيهم لضخامة المسئولية في الدنيا والاخرة ، مضيفا "لقد عزيت الدكتور محمد مرسي عندما تولى الرئاسة في الظرف الاستثنائي العصيب، ولكن الحالة اليوم أشد صعوبة فهي تحتاج الى حكمة بالغة لمعالجة حالة الانقسام والاستقطاب وضعف الاقتصاد والملف التعليمي والصحة والاسكان والبطالة وغيرها .

وأضاف "الزمر" أنه "في الحقيقة أن النجاح في هذه المهمة يحتاج الى عون الله وتوفيقه بإعلاء كلمته ورد المظالم وإقامة العدل ومقاومة الفساد وتعويض المتضررين ورعاية الفقراء، مع أهمية التوافق على خطة عمل مستقبلية مع كافة القوى السياسية والاستماع لرأي المعارضين قبل المؤيدين لكونهم شركاء في الوطن".

وأكد القيادي في الجماعة الإسلامية أنه "على الرئيس أن ينظر في الأسباب التي دفعت البعض إلى المقاطعة ودفعت آخرين إلى إبطال الصوت وهم جمع غفير فالأمر يحتاج الى معالجة صحيحة وموضوعية دون تجاهل".

وتابع "الزمر": "وباعتباري مواطن مصري حريص على وطنه أقدم روشتة عاجلة ربما تسهم في لم الشمل وجمع الكلمة على طريق التنمية وتشمل :

1- الإفراج عن كل المحبوسين على خلفية الترشح للرئاسة مثل الفريق عنان ، المستشار جنينة ، العقيد قنصوة

2- الإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين وكذا رفع الحظر عن المواقع المحجوبة

3- العناية بالحالة الصحية للدكتور محمد مرسي مع إمكان إيداعه مستشفى مناسبة والسماح له بزيارة أهله ، وأرى أنه لا خطر مطلقا من عودته إلى منزله

4- الإفراج عن النشطاء السياسيين واستكمال دفعات العفو الرئاسي والإفراج عن المرضى وكبار السن السياسيين سواء من الإخوان أو من غيرهم

5- طمأنة الرأي العام على الأحوال في سيناء وسرعة إنهاء الحملة والتأكيد على الموقف المصري الرافض لصفقة القرن والداعم للقضية الفلسطينية وذلك لوقف التكهنات التي يثيرها البعض عن هذه القضية

6- فتح الباب أمام جميع المعارضين بالخارج لمن أراد العودة إلى الديار دون مسائلة قانونية

7- فتح حوار وطني موسع حول مستقبل الوطن في كافة المحاور المختلفة.

واختتم "الزمر" تصريحاته بالقول "وفي الختام أقول أني لو كنت مكان المسئول لا قدر الله لنفذت هذه المقترحات على الفور دون خوف أو قلق لكون هذه الخطوات تصب في مصلحة أمن الوطن وتخفف من حدة الاحتقان على طريق جمع الكلمة وتهدئة النفوس والتفرغ لمشروعات التنمية الكبرى والله المستعان".







